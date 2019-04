Gedenkfeier für Sternenkinder

Durch den zweisprachigen Gottesdienst sollen Eltern die Möglichkeit haben, mit anderen Menschen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, ein Stück Trauerweg gemeinsam zu gehen, die Trauer bewusst wahr zu nehmen, zu teilen und sie vor Gott hinzutragen.

Die Feier findet am Samstag, 6. April um 15 Uhr in die Kapuzinerkirche in Bozen statt. Alle betroffenen Eltern, Geschwister und Angehörige sind dazu herzlich eingeladen.

Die zweisprachige Wortgottesfeier wird von der Krankenhausseelsorge, der Associazione A.M.A. und von der Katholischen Frauenbewegung mitgetragen.

