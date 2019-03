Gefängnisdirektorin Nuzzaci verabschiedet sich

Frau Dr. Anna Rita Nuzzaci verlässt nach 16 Jahren die Leitung des Bezirksgefängnisses in Bozen und übernimmt den gleichen Auftrag in der Haftanstalt in Trient.

Bei dieser Gelegenheit bedankte sich der Präfekt Cusumano bei Frau Dr. Nuzzaci für ihre ständigen Bemühungen, den Haftzustand der Gefangenen zu verbessern, unter anderem durch die Organisation von Ausbildungs-, Sprach- und Alphabetisierungskursen auch dank der Mitarbeit von Freiwilligenverbänden.

stol