Gefahrguteinsatz in Toblach: Ammoniak ausgetreten

Alarm der Stufe 7 am Samstagvormittag im Pustertal: Gefahrgutunfall bei der Eishalle in der Sportzone Gries in Toblach.

Eines der Rohre, durch die Ammoniak zur Kühlung der Eisfläche transportiert wird, war leck, wodurch reinstes Ammoniak austrat. Das Gas, das häufig als Kältemittel eingesetzt wird, ist giftig und kann zu Erstickung führen.

Der Alarm gegen 11.15 Uhr rief gleich mehrere Wehren auf den Plan, darunter an Toblach, Bruneck, Wahlen und Aufkirchen. Ebenfalls im Einsatz stand der Organisatorische Leiter des Weißen Kreuzes Bruneck. Später wurden noch die Wehren von Niederdorf und Innichen hinzugerufen.

Mehrere Stunden lang wurden die giftigen Dämpfe mittels Sprühstrahl niedergeschlagen, Gebäude und Straßen wurden mit Wasser bespritzt.

Einige Personen, die sich zum Zeitpunkt des Einsatzbeginns im danebenliegenden Naturbadesee oder in der Eisbar befanden, wurden aus der Gefahrenzone gebracht, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Eishalle befindet sich nahe einer Wohngegend. Gegen 13 Uhr konnte das Leck im Rohr repariert werden, der Einsatz dauerte jedoch an, da weiterhin gegen Dämpfe und Ammoniak-Rückstände vorgegangen werden musste.

stol/liz