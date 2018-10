Gefirmtenfest am Samstag in Brixen

Das Gefirmtenfest ist ein gemeinsames Projekt des Amtes für Schule und Katechese, Südtirols Katholischer Jugend (SKJ) und der Katholischen Jungschar Südtirols (KJS).

Eingeladen sind alle, die zwischen Oktober 2017 und Oktober 2018 gefirmt worden sind. „Dieses Fest bietet den Gefirmten der gesamten Diözese mit ihren Paten die Möglichkeit, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, nachzudenken, zu singen, eine große Glaubensgemeinschaft zu erleben und gemeinsam mit unserem Bischof und den Firmspendern zu beten und zu feiern“, so Markus Felderer, der Leiter des Amtes für Schule und Katechese.

Das Festprogramm

Das „Gefirmtenfest – on fire 2018“ findet am Samstag 20. Oktober 2018 in Brixen mit Beginn um 15 Uhr statt: Nach einer gemeinsamen Einstimmung und einer Spielaktion im Innenhof der Hofburg beziehungsweise des Priesterseminars folgt die Prozession zum Dom, wo alle gemeinsam mit dem Bischof ein Abendlob feiern werden.

Nach der Feier sind alle zu einem Umtrunk auf der Wiese des Priesterseminars eingeladen.

