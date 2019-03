Der Kulturverein der Sinti und Roma, Nevo Drom, die Alexander-Langer-Stiftung, das Friedenszentrum Caritas und das Forum Prävention stellten am Dienstag im Bürgerzentrum Gries-Quirein ihre Beiträge zu den Aktionswochen vor.

Am 21. März werden Experten im Festsaal der Gemeinden Bozen ab 17.30 Uhr über Hate Speech im Netz, aber auch über Hasssprache in der analogen Realität sprechen. Am 22. März gibt es ab 15 am Bozner Waltherplatz Musik, Lieder, Bilder und Tänze, die sich gegen Rassismus und Diskriminierung stellen und die sensibleren sollen. Unter anderem werden Lieder, Texte und Videos von Südtiroler Jugendlichen gezeigt, die sich in Workshops Gedanken über Rassismus und Diskriminierung gemacht haben.

stol/aw