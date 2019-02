Gemeinden überführen Müllsünder

Nach der Entdeckung des illegal entsorgten Abfalls schaltete die Gemeinde Vahrn laut Referent Dietmar Pattis den Umweltbeamten der Stadtpolizei Brixen ein.

Die Stadtpolizei Brixen beschäftigt in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken 2 Umweltbeamte, die im Auftag der Gemeinden ein Auge auf das Verhalten der Bürger in puncto Umweltschutz halten. Laut Pattis sind sie in Zivil unterwegs, achten auf das Verhalten der Hundbesitzer, darauf, dass die Miniwertstoffhöfe in Ordnung gehalten werden und ermitteln, sobald illegal abgelagerter Müll entdeckt wird.

In dem Fall in Neustift durchforstete der Beauftragte den Unrat, den der Unbekannte illegal im Wald bei Neustift entsorgt hatte. Er suchte nach einem Hinweis, der auf den Täter bzw. den Müllverursacher schließen ließ. „In fast jedem Müll findet sich etwas wie ein Briefumschlag, eine Rechnung, eine Überweisung oder ähnliches“, berichtet Pattis. So war es auch in diesem Fall: Der Mitarbeiter fand auf einem Rechnungsbeleg einen Hinweis auf eine Person, die dann ausgeforscht und überführt werden konnte. Der Täter war bereits früher wegen ähnlicher Taten aufgefallen.

D/mpi