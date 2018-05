Gesuchter Räuber in Bozen geschnappt

Die Staatsanwaltschaft am Berufungsgericht in Brescia hatte den Mann wegen dem unerlaubten Tragen von Waffen und der Mittäterschaft an einem Raubüberfall in Mailand im Dezember 2015 zu 2 Jahren und 4 Monaten Haft verurteilt.

Nun konnte der Mann von den Carabinieri in Bozen festgenommen werden.

stol