Gesuchter Straftäter in Bozen ausgeforscht

Die Beamten führten am Donnerstagabend Kontrollen in der Garibaldi-Straße durch, da ihnen mitgeteilt wurde, dass dort einige Personen mit Steinen warfen.

Dort trafen sie auf einen 29-jährigen Afghanen, der zwar in Bozen ansässig war und über eine Aufenthaltsgenehmigung verfügte, gegen den aber ein Haftbefehl vom Bozner Gericht vorlag.

Er hatte sich in der Vergangenheit wegen Raubes, versuchter Erpressung, Diebstahles und Beschädigungen an mehreren orientalischen Geschäften in Bozen. Im Februar dieses Jahres hatten 4 Geschäftsinhaber Anzeige erstattet, was zur Identifizierung des Täters führte.

