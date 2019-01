Gesuchter Südtiroler in Kampanien verhaftet - wegen Raub in Österreich

Der junge Mann wurde wegen schweren Raubes in Österreich gesucht, berichtete die Polizei der APA. Wo genau der Überfall begangen worden war, gaben die Beamten nicht bekannt.

Die Suche nach dem 24-Jährigen begann in der süditalienischen Provinz Benevent, nachdem die österreichischen Behörden gemeldet hatten, dass sich der Kriminelle in der Gegend aufhalten soll. Der Mann wurde in die Strafanstalt von Benevent eingeliefert.

apa