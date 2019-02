Gewalt gegen Amtsträger: Marokkaner des Landes verwiesen

Bereits am 2. Februar war ein angeblich aus Algerien stammender Mann wegen Widerstand und dem Verletzen von Amtsträger festgenommen worden. Zwei Tage später wurde er zu 9 Monaten Haft verurteilt und sofort dem Amt für Immigration überstellt, da er keine gültige Aufenthaltsgenehmigung hatte.

Erst dort stellte sich heraus, dass der Mann nicht aus Algerien, sondern aus Marokko stammte und bereits mehrfach wegen Gewalt gegen und Bedrohung von Amtsträgern vorbestraft war.

Der Quästor von Bozen Enzo Giuseppe Mangini verwies den Straffälligen folglich umgehend des Landes. Der Marokkaner wurde ins Abschiebezentrum im sizilianischen Trapani gebracht, von wo aus er nach Marokko überstellt wird.

Außerdem verhafteten die Männer der Staatspolizei einen 44-jährigen Tunesier, gegen den ein Haftbefehl vorlag: Der Mann hatte bereits vor einiger Zeit gemeinsam mit einem Landsmann - auch dieser befindet sich mittlerweile hinter Gittern - einen Jugendlichen am Waltherplatz in Bozen beraubt.

Da er in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Vergehen zur Rechenschaft gezogen worden war, unter anderem hatte er in Venedig einen amerikanischen Touristen ausgeraubt und war in eine Wohnung eingebrochen, wurde der Tunesier zu 9 Monaten Haft verurteilt, die er nun im Gefängnis von Bozen absitzt.

stol