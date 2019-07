Gewerkschaft torpediert Ärzte-Ausbildung

Zur Erinnerung: Nach Aussetzung der grenzüberschreitenden Facharzt-Ausbildung an Südtirols Spitälern im fernen Jahr 2013 war es nach jahrelangem Bemühen in Rom und Wien heuer endlich gelungen, diese Facharzt-Ausbildung wieder in Gang zu bringen.

Eine grundlegende Maßnahme, um junge Ärzte wieder zurück nach Südtirol zu holen und so den Nachwuchs zu sichern. Detail am Rande: 15 Jungärzte sind seit dem Frühjahr dabei, an Südtirols Spitälern ihre Facharzt-Ausbildung zu absolvieren. Weitere 25 haben bereits angefragt.

Am vergangenen Freitag nun der Paukenschlag. Die Ärzte-Gewerkschaft Anaao und 5 Ärzte fordern die Annullierung der befristeten Arbeitsverträge ihrer beiden jungen Kollegen Dr. Christian Ladurner und Dr. Decio Maria Folchini, die an der Abteilung Urologie von Primar und Univ.-Prof. Dr. Armin Pycha die Facharzt-Ausbildung absolvieren.

D/lu