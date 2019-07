Gewitter, heiße Nachmittage, kühle Nächte

Auch in dieser Woche ist gegen Abend mit einigen Gewittern zu rechnen. - Foto: STOL

Am Montag bestimmt eine westliche Höhenströmung zusammen mit einem schwachen Hoch das Wettergeschehen im Alpenraum. Am Nachmittag bilden sich erste Quellwolken und besonders in den Sarntaler Alpen, den Dolomiten und im Unterland steigt die Gewittergefahr.

Die Unwetter können lokal auch heftig ausfallen, mit stark auffrischendem Wind ist dort ebenfalls zu rechnen. Die Spitzenwerte von 114 Kilometer pro Stunde, die die Windböen während des Unwetters in Deutschnofen am Samstag erreichten und jene von Sonntag mit 108 Kilometer pro Stunde in Salurn werden allerdings nicht getoppt werden.

Die letzte Gewitterlinie zieht gerade nach Südosten ab, in Salurn Windspitzen von 108 km/h. Später sind nur mehr ein paar Regenschauer möglich. Gleichzeitig strömt jetzt aus Norden etwas frischere Luft ein. Nächste Woche relativ kühle Nächte und sommerlich warme Nachmittage. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 7. Juli 2019

Die Temperaturen erreichen am Montag Höchstwerte von 22 Grad im Wipptal bis 31 Grad im Unterland. Die Nachmittage sind in dieser Woche generell sommerlich-warm, die Nächte hingegen eher kühl.

Am Dienstagvormittag scheint ebenfalls verbreitet die Sonne. Im Laufe des Tages entstehen dann größere Quellwolken und in der Folge sind einzelne Wärmegewitter möglich. Am größten ist die Gewitterwahrscheinlichkeit im Süden des Landes. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 Grad und 30 Grad.

Mischung aus Sonne und Wolken

Während am Mittwoch in ganz Südtirol die Sonne bei stabilen Verhältnissen scheint, erwartet man am Donnerstag wieder eine Mischung aus Sonne und Wolken mit einzelnen Gewittern gegen Abend. Am Freitag scheint zeitweise die Sonne und die Gewitter werden häufiger. Der Samstag bringt wieder viel Sonnenschein, auch da sind einzelne Unwetter möglich.

