Gewitter unterbrechen die Hitzewelle

Zwar erreichten die Temperaturen in Südtirol keine Rekordwerte, dennoch ist es in der laufenden Woche überaus heiß und trocken geblieben, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin berichtet: „Anders als in Deutschland, Frankreich und den Beneluxstaaten gibt es bei uns in Südtirol keine Rekordtemperaturen.“

Trotzdem sei es ungewöhnlich schwül. Ab 16° werde die Luft als schwül empfunden.

Für die kommenden Tage warnen Experten des Bevölkerungsschutzes vor teils starken Gewittern, die sich lokal entladen können; möglich seien auch Hagelschlag und starke Windböen.

Aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit seien außerdem Waldbrände, ausgelöst durch Blitzeinschläge, möglich.

