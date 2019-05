Giro rollt durch Südtirol: Straßensperren im Überblick

Landeshaupstadt wird am Mittwoch zweigeteilt

Etwa 12 Uhr - 2 Stunden vor der voraussichtlichen Vorbeifahrt der Teilnehmer - wird die Drususallee gesperrt, damit wird die Stadt in zwei Teile geteilt.

Die Durchfahrt des schnellsten Radfahrers mit 40 Stundenkilometern erfolgt laut Plan voraussichtlich um 13.57 Uhr, jene des langsamsten mit 36 Stundenkilometern um 14.07 Uhr. Der Pulk bewegt sich über die Drususbrücke zum Verdiplatz und über die Virglbrücke und die Innsbrucker Straße aus der Stadt Bozen hinaus.

Auch die Autobahnaus- und -einfahrt Bozen Nord bleibt ab 12 Uhr bis circa 14.30 Uhr gesperrt. Voraussichtlich ab 14.30 Uhr sollten alle Straßen in Bozen wieder frei befahrbar sein.

Zeitplan von Blumau nach Antholz

Der weitere Streckenverlauf führt auf der Brennerstaatsstraße durch das Eisacktal vorbei an Blumau (14.22 Uhr), Waidbruck (14.44 Uhr), Klausen (14.53 Uhr), Brixen (15.11 Uhr), Elvas (15.26 Uhr), Natz-Schabs (15.30 Uhr), Mühlbach (15.40 Uhr), Vintl (15.48 Uhr), Terenten (16.09 Uhr), Pfalzen (16.24 Uhr), Bruneck (16.33 Uhr), Percha (16.41 Uhr) nach Antholz, wo die Ankunft im Biathlonstadion zwischen 17 und 17.30 Uhr vorgesehen ist.

Sperren in Brixen

Folgende Straßen müssen in Brixen von 11 bis 12 Uhr und von 13 bis 15.30 Uhr gesperrt werden: Vittorio-Veneto-Straße, Alpinistraße, Dantestraße, Peter-Mayr-Straße, Brennerstraße, Auenhausbrücke, Cesare Battisti-Straße und Elvaserstraße. Das bedeutet, dass alle Hauptdurchzugsstraßen in dieser Zeit nicht befahrbar sind und auch der öffentliche Nahverkehr unterbrochen wird. Auch während der kurzzeitigen Aufhebung der Straßensperre zwischen 12 und 13 Uhr ist mit Verzögerungen bzw. Behinderungen des Verkehrs entlang der Staatsstraße zu rechnen.

18. Etappe am Donnerstag um 12 Uhr ab Olang

Einen geringeren Einfluss auf die Verkehrssituation in Südtirol hat die 18. Etappe am Donnerstag (30. Mai) von Olang nach Santa Maria di Sala im Veneto, da sie räumlich und zeitlich (etwa eine Stunde) viel begrenzter ist. Dabei führt die Strecke von Olang (12 Uhr) über Welsberg (12.15 Uhr), Niederdorf (12.23 Uhr), Toblach (12.28 Uhr), Schluderbach (12.47 Uhr) weiter in die Provinz Belluno. Zwei Stunden vor der Durchfahrt der Radfahrer mit Begleittross werden die Straßen gesperrt.

Wegen des in Österreich, Deutschland und der Schweiz geltenden Feiertages Christi Himmelfahrt am Donnerstag (30. Mai) ist in diesen Tagen zudem mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Wer längere Zeit mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich gut vorbereiten und genügend Wasser oder ungesüßte Getränke, fallweise Medikamente und Decken dabei haben.

Informationen zum Giro mit Streckenverlauf zum Download und Hinweise für Reisende sind der Homepage zu entnehmen.

lpa/stol