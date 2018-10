Goldener Herbst: Bisher 300 Sonnenstunden

Das berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Freitag. Fast jeden Tag schien die Sonne, ein Hoch folgte dem nächsten.

Was für ein sonniger Herbst bisher. Vom 1. September bis heute schien die Sonne ganze 300 Stunden, das sind 20 % mehr als im langjährigen Durchschnitt. Schon lange hat der Herbst nicht mehr so sonnig begonnen. ☀️☀️☀️ — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 5. Oktober 2018

So sonnig war der Herbstbeginn, so erklärt der Wetterexperte, in den vergangenen 30 Jahren nur selten.

„Am Samstag nähert sich aus Süden ein Tief, deshalb wird es wechselhafter, vorübergehend ist es mehr ungetrübt“, so Peterlin.

stol