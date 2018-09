Gries: Abschied von Pfarrer Robert Gamper

Pater Robert Gamper (Archivbild) geht nach mehr als 43 Jahren als Erzpfarrer in Gries in den Ruhestand. - Foto: D

Noch ein letztes Mal feierte der Erzpfarrer von Gries am Sonntag in der Stiftskirche die Messe, zu der zahlreiche Menschen kamen, um sich von dem allseits beliebten Geistlichen zu verabschieden.

Unter anderem waren alle Grieser Vereine zugegen, die zusammen gemeinsam mit den Gläubigen nach dem letzten durch Pater Robert Gamper gespendeten Segen ins Kulturheim Gries zogen, um dort Abschied zu feiern.

Der in Jenesien geborene Pater Robert Gamper war seit 1975 Pfarrer in Gries.

Am 9. September wird ihm gemeinsam mit 8 weiteren Südtirolern das Tiroler Verdienstkreuz verliehen, unter anderem für seine pastorale Begleitung alter Menschen, die Einbindung der Vereine, die Restaurierung der Kirchen und die Wiederbelebung des historischen Friedhofs in Gries. Am 1. November 2014 hatte STOL zu diesem Thema mit Pater Robert Gamper ein Interview geführt (siehe Video).

stol/liz