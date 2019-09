Gröden: Frau tot in Bach aufgefunden

Die Kinder befanden sich gerade auf dem Schulweg in die Runggaditscher Schule, als sie gegen halb 8 Uhr auf der Höhe der Zinkbrücke im Pufler Bach die Leiche einer Frau entdeckten.

Sofort wurden die Rettungskräfte alarmiert, derzeit stehen die Freiwillige Feuerwehr von Runggaditsch und die Carabinieri im Einsatz.

Bei der toten Frau soll es sich um eine 46-jährige slowakische Staatsbürgerin handeln.

Die Umstände, die zum Tod der Frau geführt haben, sind derzeit noch unklar. Laut ersten Informationen soll sie in der Nacht einen Autounfall gehabt haben, daraufhin aus dem an der rechten Vorderseite beschädigten Fahrzeug ausgestiegen sein und die Orientierung verloren haben. In der Dunkelheit dürfte sie dann in das verbaute Bachbett, in dem sich nur sehr wenig Wasser befindet, gestürzt sein.

Der Fall wirft einige Fragen auf, die es nun zu klären gilt. Die Carabinieri ermitteln und haben bereits eine Autopsie am Leichnam angeordnet.

Weitere Informationen in Kürze.

stol/vs/pas