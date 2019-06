Grödner Joch: Sperre von 13 bis 21 Uhr

Diese Lawine ist auf die Grödner Joch Straße abgegangen. Am Montag ist das Grödner Joch von 13 bis 21 Uhr gesperrt. - Foto: Arthur Mutschlechner

Nach einem Lawinenabgang am Sonntag bleibt das Grödnerjoch für Aufräumarbeiten und aus Sicherheitsgründen am Montag und voraussichtlich auch am Dienstag von 13 bis 21 Uhr gesperrt.

Das Grödner Joch ist bis 21 Uhr gesperrt. - Foto: Arthur Mutschlechner

Wie berichtet herrscht auch am Stilfser Joch und am Timmelsjoch noch Wintersperre. Die Arbeiten laufen jedoch auf Hochtouren.

Alle anderen höheren Passstraßen sind geöffnet.

stol