Grödner Künstler Markus Vallazza gestorben

Markus Vallazza, geboren am 8. August 1936 in St. Ulrich in Gröden, ist am Osterwochenende in Bozen, wo er zuletzt gelebt hat, nach langer Krankheit gestorben.

Für seine Verdienste hatte der bekannte Grödner Künstler unter anderem das Ehrenzeichen des Landes Tirol, den Verdienstorden der Italienischen Republik, sowie den Walther-von-der-Vogelweide-Preis erhalten

