Großbrand in Runggaditsch - Stadel abgebrannt

Großbrand in Runggaditsch.

Alarmstufe 3, Großbrand: Die Freiwilligen Feuerwehren von Runggaditsch, St. Christina, St. Ulrich, Wolkenstein sowie St. Michael/Kastelruth wurden gegen 16.45 Uhr alarmiert. Auch die Berufsfeuerwehr Bozen eilte zum Brandort.

Großeinsatz in Runggaditsch.

Ein Stadel beim Hotel Scherlin in Runggaditsch (Gemeinde Kastelruth) in der Nähe von St. Ulrich in Gröden hatte Feuer gefangen. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern ab.

Der Brand konnte bald unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Gebäude konnte verhindert werden. Verletzt gab es glücklicherweise kein.

Die Brandursache ist unklar, die Berufsfeuerwehr hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Die Wehrleute griffen auf Wasser aus dem Hotelpool zurück.

stol