Große Trauer um Christian Unterhuber

Der Neumarktner war seit 27 Jahren Redakteur bei den „Dolomiten“. Begonnen hat Unterhuber als freier Mitarbeiter in der Redaktion Überetsch-Unterland. Danach wechselte er in die Lokalredaktion, wo er 1991 die Gerichtssaalberichterstattung übernahm. Mit seinem juristischen Wissen und seinen sorgfältigen Recherchen gab er der Berichterstattung aus den Gerichten einen neuen Impuls. Er wurde auch zu einem wichtigen Ratgeber in der Redaktion für juristische Fragen.

Im Jahr 2004 übernahm Unterhuber Verantwortung in der Lokalredaktion, er wurde zum stellvertretenden Lokalchef ernannt. Unterhuber leitete seit 1994 die Motorredaktion des „Dolomiten“-Wirtschaftskurier; neue, schnelle Wagen waren seine Leidenschaft. Unterhuber gehörte zu den bekanntesten Motorjournalisten in Italien, seine Autotest hatten bei den Automobilherstellern Gewicht. In der Journalistenkammer engagierte sich Unterhuber in der Disziplinarkommission, der er mehrere Jahre angehörte.

Ihre Anteilnahme können Sie hier mitteilen. Den Trauernden gehört das tiefe Mitgefühl der Kollegen der Redaktionen „Dolomiten“ und „Stol“.

D/stol