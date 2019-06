Großeinsatz gegen Doping: 9 Verhaftungen

Die Sondereinheit der Carabinieri, die für den Schutz der öffentlichen Gesundheit zuständig ist, ist in diesen Stunden in 7 Provinzen im Einsatz: in Bozen, Trient, Brescia, Bergamo, Cremona, Modena und Viterbo.

Dabei vollziehen sie Haftbefehle gegen 9 Personen sowie zahlreiche Durchsuchungserlässe, die von der Staatsanwalt in Trient ausgestellt worden sind.

Die Ermittlungen richten sich gegen eine kriminelle Vereinigung, die sich dem Handel von Dopingmitteln verschrieben hat sowie Bluttransfusionen zu Dopingzwecken durchführt.

Die Haftbefehle richten sich unter anderem gegen Ärzte und Führungspersonen von Privatkliniken.

Im Zuge der Ermittlungen wurden Anabolika im Wert von rund einer Million Euro beschlagnahmt, die für Athleten sowie Mitglieder von Fitnessstudios in Norditalien bestimmt waren.

Weitere Details werden im Laufe des Vormittags bekannt gegeben.

