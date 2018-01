Großeinsatz in Tiers: Fehlalarm

Die Alarmierung erfolgte gegen 19 Uhr. Unter anderem wurden die Wehrleute von Tiers, die Freiwillige Feuerwehr Seis am Schlern, die FFW Völser Aicha sowie die Berufsfeuerwehr Bozen alarmiert. Feuer in einem Altenheim in Tiers hatte es anfangs geheißen.

Doch, die Großalarmierung entpuppte sich glücklicherweise als Fehlalarm. Es war lediglich zu einem kleinen Brand gekommen, der beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr von Tiers bereits gelöscht war. Die weiteren alarmierten Rettungskräfte konnten kehrt machen.

stol