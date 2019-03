Großer Faschingsumzug in Laas

Die ganze Gemeinde hatte sich schon seit Wochen auf das Ereignis vorbereitet, das alle 2 Jahre stattfindet. Vereine und Gruppen gestalteten wieder Wagen zu unterschiedlichen Themen aus der Gemeinde, aus dem Land und der großen weiten Welt.

Das ewige Leiden mit der Post kam ebenso aufs Tapet wie der Mauerbau, mit dem US-Präsident Donald Trump sein Land vor den Mexikanern schützen will. Umweltthemen wie das Dieselfahrverbot und die Pestizide in der Landwirtschaft durften auch nicht fehlen. Fischer und Piraten, Vampire und Soldaten aus Sparta zogen durch das Dorf. Die Laaser Musikantinnen und Musikanten entpuppten sich als fleißige Bienen. Es ging um harte Arbeit im Marmorbruch, um Fitness und Entspannung beim Computerspiel und am Laaser Strand am Gardasee und vieles mehr.

Hunderte Zuschauer aus nah und fern verfolgten den Umzug bei strahlendem Wetter und angenehmen Temperaturen. Sie feierten mit den Laaser noch ausgiebig den Ausklang des Faschings 2019.

STOL/no