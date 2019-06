„Grüne Flagge“ für Meran

Diesmal ging diese imagefördernde Auszeichnung an 17 Urlaubsdestinationen, zwei mehr als 2018. Erfolgreichste Region war das Piemont mit fünf „Grünen Flaggen“ vor dem Veneto mit vier „Grünen Flaggen“. An die Region Trentino-Südtirol hingegen gingen nur zwei „Grüne Flaggen“ – davon eine an Meran.

Die „Schwarze Flagge“ und damit viel Kritik gab es jedoch für das Land Südtirol, vor allem aufgrund des Einsatz von Glyphosat und anderer Pestizide.

Z/jov