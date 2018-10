Grünes Licht für die Umfahrung in Percha

Der weitere Teil der Umfahrung ist bergseits der Pustertaler Staatsstraße angelegt. Dabei wird der nördlichste Teil der Ortschaft Unterwielebach unterirdisch durchquert, wobei der Verkehrsweg aber immer außerhalb der Gebäudegrenzen bleibt.

3 Abschnitte der Umfahrung plus Tunnel

Die Umfahrung besteht aus 3 Abschnitten: Ein erster offener Abschnitt verläuft Richtung Osten, von der Pustertaler Staatsstraße aus bis zur westlichen Grenze des bestehenden Parkplatzes des Bahnhofs von Percha.

Dann folgt ein Abschnitt in einem 2,3 Kilometer langen mit 2 Notfallnischen versehenen Tunnel, und zwar vom Parkplatz bis zum Hennbach östlich der Ortschaft Litschbach. An den Tunnel schließt ein zweiter offener Abschnitt beim Hennbach mit Anbindung an die Pustertaler Staatsstraße an.

69,5 Millionen Euro schwere Umfahrungsstraße

Der Technische Landesbeirat hat das Vorprojekt für den Bau der voraussichtlich rund 69,5 Millionen Euro teuren Umfahrungsstraße für Percha in technischer, verwaltungsmäßiger und wirtschaftlicher Hinsicht positiv bewertet. In einem nächsten Schritt wird das Ausführungsprojekt erstellt.

stol/lpa