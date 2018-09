Haftstrafe für Calculli ist rechtskräftig

Derzeit ist Michele Calculli (43) auf freiem Fuß. Ob er bald ins Gefängnis muss oder die Möglichkeit hat, die Strafe ganz oder teilweise in Form von sozialen Tätigkeiten abzuleisten, hängt davon ab, wie lange er nach dem Tod von Werner Hofer bereits in Haft war bzw. im Hausarrest verbracht hat.

Michele Calculli war in erster Instanz im verkürzten Verfahren zu 9 Jahren Haft verurteilt worden. Laut Anklage hatte er am 16. März 2013 nahe der Kalvarienkirche am Virgl in Bozen den Tod von Werner Hofer (45) verschuldet. Calculli hatte im Zuge einer Auseinandersetzung mit einem Brecheisen auf sein Opfer eingeschlagen. Danach hatte sich Calculli in sein Auto gesetzt und war nach Bozen gefahren.

D/rc