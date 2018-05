Haftstrafen für Meraner Dschihadisten bestätigt

Der in Meran lebende Abdul Rahman Nauroz, der als Kopf der Bande gilt, muss 6 Jahre absitzen, während die Mitangeklagen Eldin Hodza, Abdula Salih Ali Alisa, und Hasan Saman Jalal zu jeweils 4 Jahren Haft verurteilt wurden.

Am 28. Mai wird in Bozen der Prozess gegen 6 weitere Dschihadisten rund um Mullah Krekar fortgesetzt. Krekar befindet sich derzeit in Norwegen.

ansa