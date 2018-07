Hagelsturm im Überetsch-Unterland

Hagelsturm am Kalterer See. - Foto: Pizzeria Geier

Rund 30 Minuten, mancherorts auch länger, dauerte der Hagelsturm, der ein Bild der Verwüstung im Überetsch und dem Unterland hinterließ. Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr prasselten nicht nur Regentropfen, sondern auch Hagelkörner auf den Süden Südtirols herab.

Von Kaltern bis Neumarkt zog sich die Spur weißer Eiskörner, der Regen leistete seinen Beitrag in teilweise reißenden Bächen auf den Straßen.

Ein Fußweg nahe der Pizzeria Geier am Kalterer See wurde vollständig überflutet.

Die Feuerwehren von St. Josef am See, Kaltern Mitterdorf und Dorf mussten unter anderem zu den Betrieben Seegarten und Gretl am See ausrücken.

Die Wein- und Obstgüter am Kalterer See bis ins Unterland wurden vom Hagel stark beschädigt. Das genaue Ausmaß der Schäden in der Landwirtschaft muss nun überprüft werden.

Die Weingüter am Kalterer See wurden vom Hagel stark in Mitleidenschaft gezogen. - Foto: Privat

Zahlreiche Bauern veröffentlichten Fotos auf Facebook, unter anderem Thomas Pichler vom Weingut T. Pichler:

Das Dorfzentrum von Kaltern wurde vom Hagel verschont, dort blieb es bei Regen.

Keller in Branzoll überflutet

Auch in Branzoll musste die Feuerwehr ab 20 Uhr mehrfach ausrücken, um überflutete Keller und Garagen auszupumpen.

Foto: FFW Branzoll

