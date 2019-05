Hallo Sommer!

Jeden Tag einen Grad mehr, denn der Sommer ist in den Startlöchern: Am Freitag maximal 27 Grad Celsius im Süden des Landes, am Samstag 29 und am Sonntag dann 30 Grad Celsius. Am Montag dann sogar 31 Grad Celsius, wie auch Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter bekannt gibt.

Jetzt geht's los, der Sommer in den Startlöchern. Die Sonne ist zurück und erwärmt die Luft, Tag für Tag. Heute und morgen wird's warm, am Wochenende schlussendlich heiß. #30Gradpic.twitter.com/o1cvb9tHQ0 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 30. Mai 2019

Und das alles bei strahlendem Sonnenschein. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen – außer: Sonnencreme nicht vergessen!

stol