Hebebühne über Böschung gestürzt

Zum Unfall war es bereits am Montag gekommen. Eine Ernte-Hebebühne geriet zu Nah an eine Böschung und stürzte über diese in ein Bachbett. Die beiden Frauen, die sich darauf befanden, konnten rechtzeitig abspringen und blieben so gut wie unverletzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Branzoll und jene von Leifers bargen die Hebe-Bühne und kümmerten sich um die Aufräumarbeiten.

stol