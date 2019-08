Heftiges Unwetter in Bozen sorgt für Chaos

In der Roenstraße in Bozen ist ein Baum vom Unwetter entwurzelt worden. - Foto: det

In der Guntschnastraße nahe der Grundschule Gries wurde ein Auto von einem umfallenden Baum getroffen und komplett zerstört. Ein weiterer Baum fiel in den Friedhof der alten Grieser Pfarrkirche. - Foto: Facebook

Das Unwetter fegte wie berichtet um kurz vor 14 Uhr über Bozen. Starkregen, Sturmböen und ein etwa 5-minütiger Hagel sorgten für Aufregung und nun für zahlreiche Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr in der Landeshauptstadt.

Mehrere Hotspots

In der Roenstraße, in Kaiserau, im Bozner Lido und in der Europa-Allee stürzten mehrere Bäume um. In der Guntschnastraße nahe der Grundschule Gries wurde ein Auto von einem umfallenden Baum getroffen und komplett zerstört. Ein weiterer Baum fiel in den Friedhof der alten Grieser Pfarrkirche.

Zahlreiche Straßen und Plätze stehen derzeit unter Wasser, wie etwa der Parkplatz bei der Kohlerer Seilbahn, einige Straßen in Zwölfmalgreien und in der Innenstadt. Laut ersten Informationen sollen auch die Straßen rund ums Krankenhaus und um die Claudiana unter Wasser stehen. Auch ins Krankenhauses soll Wasser eingedrungen sein.

Blechdach auf Straße geschleudert

In der Romstraße wurden Teile eines Blechdaches auf die Straße auf einen Zebrastreifen geschleudert.

Ein Blechdach landete auf der Straße. - Foto: DLife

In der Landwirtschaft sind durch den minutenlangen Hagel große Schäden zu befürchten. Die Hagelkörner waren etwa olivgroß.

