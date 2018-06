Heißes Wochenende in Sicht

Am heutigen Freitag ist es wieder schwül-warm und das Wetter ist von hohe Luftfeuchtigkeit geprägt, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Seit Anfang Mai gab es südtirol-weit nur einen trockenen Tag und an 28 Tagen gab es zudem Gewitter. Das war auch in den letzten Tagen so.

Pünktlich zum Wochenende wird das Wetter aber stabiler. Es gehen sich mehr Sonnenstunden aus und die Gewitterwahrscheinlichkeit geht zurück.

Es wird heiß

Der morgige Samstag bringt einiges an Sonnenschein. Vormittags gibt es nur wenige, harmlose Wolken, allmählich bilden sich Quellwolken, die aber nur vereinzelt für einen gewittrigen Regenschauer sorgen. Die Temperaturen erreichen sommerliche Werte von 23 bis 32 Grad.

Wetter an Herz-Jesu

Auch am Sonntag stellt sich recht sonniges Wetter ein. In der Früh kann man lokale Hochnebelfelder nicht ausschließen. Am Nachmittag gibt es nur vereinzelt Regenschauer oder Gewitter. Die Höchst-Temperaturen liegen zwischen 26 und 33 Grad.

Ideales Wetter also, um sich von der anstrengenden, regnerischen Woche zu erholen. Ab an den See, Schwimmbad oder rauf auf die Berge.

