Herbstliches Wochenende mit Sonne und milden Temperaturen

Drei Wochen nach dem meteorologischen beginnt der Herbst morgen auch nach dem Kalender. Und das Wetter passt sich dem Jahreszeitenwechsel an. Heute Früh gab es bereits den ersten Frost in den höheren Tälern: St. Jakob in Pfitsch -2.1°, Prettau -2.0° und Rein in Taufers -1.3°. Auch tagsüber ist es nicht mehr ganz so warm wie bisher, aber immer noch mild mit bis zu 24°. Morgen sehr viel Sonne nach Auflösung von Hochnebelfeldern, am Sonntag recht sonnig und am Montag kann es etwas regnen.

Guten Morgen. Über einigen Tälern beginnt der Tag mit Hochnebel, Obergrenze 2500 m. Dieser löst sich überall und auf und in ganz Südtirol wird es wieder sonnig. Aktueller Blick von der Plose auf die Geislergruppe pic.twitter.com/WNP1VwImhX — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) September 20, 2019

Das Wetter am Wochenende: Morgen nach Auflösung morgendlicher Hochnebel sehr viel Sonne ☀️, am Sonntag neben einigen Wolken recht sonnig ⛅️. Höchstwerte bis 24°. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) September 20, 2019

