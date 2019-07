Herz-Jesu: Löscheinsätze in Tramin und Eppan

Wie die Berufsfeuerwehr am Montagmorgen mitteilt, handelte es sich aber in den allermeisten Fällen um Fehlalarm.

Allerdings laufen derzeit 2 Brandeinsätze. Am Schwarzen Kopf in Tramin als auch an der Oberen Gand in Eppan kam es zu zwei kleineren Waldbränden aufgrund der Herz-Jesu-Feuer.

Die Feuerwehren und auch ein Löschhubschrauber sind derzeit im Einsatz.

stol