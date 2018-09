Heute ist der kühlste Tag der Woche

Erstmals gibt es auch in Sterzing und Bruneck Minusgrade mit jeweils -1 Grad, tagsüber erreichen die Höchsttemperaturen südtirolweit nur 15 bis 20 Grad. In ganz Südtirol scheint aber die Sonne, im Tagesverlauf ziehen nur ein paar dünne Schleierwolken durch. Der Nordwind flaut überall ab.

Laut Peterlin herrscht typische Inversionswetterlage. Auf den Bergen wird es am Mittwoch schon milder, auf der Plose hat es derzeit +4 Grad. In den Tälern setzt sich die wärmere Luft hingegen erst am morgigen Donnerstagnachmittag durch, die Temperaturen steigen spürbar an.

Donnerstag und Freitag verlaufen sehr sonnig und meist wolkenlos. Am Samstag zieht eine schwache Kaltfront durch, Nordwind frischt auf und sorgt für eine Abkühlung. Es bleibt aber recht sonnig. Am Sonntag geht es sonnig und kühl weiter.

stol