Heute vor 5 Jahren: „Die Lane kimp“

Die Lawine in Pill bei Moos in Passeier vergrub einige Häuser unter sich.

Haarscharf schrammte die Lawine am frühen Nachmittag des 6. Februar 2014 am Oberpamerhof vorbei und begrub das Wohnhaus und den Stadel des Hofs unter sich. Dabei kam es zu Sachschäden am Dach und am Balkon des Hauses, auch an den Türen und Fenstern. Die Getreidemühle und die Kapelle des Hofes wurden mitgerissen und komplett zerstört.

Anschließend wurden die Schneemassen in Zeitlupe die Pillerstraße entlang gedrückt, mehrere Höfe wurden eingeschlossen, darunter auch der der Unterpamerhof, der Mitterpillerhof und der Beibachhof. 25 Bewohner und 14 Touristen wurden damals evakuiert.

„Anfangs wussten wir nicht, ob Personen unter die Lawine geraten waren“, berichtete damals Konrad Gufler von der Bergrettung Moos gegenüber STOL. Ein Bub, der zunächst als vermisst galt, tauchte wenig später bei einem Nachbarn unversehrt auf.

Insgesamt standen rund 100 Rettungskräfte der Passeirer Bergrettungsmannschaften, der Bergrettung Lana und der Freiwilligen Feuerwehr Moos im Einsatz. Die Aufräumarbeiten kosteten rund 40.000 Euro.

Fast 3 Millionen Klicks auf YouTube

Das Video, das Thomas Ennemoser von der Lawine gemacht hatte, wurde auf YouTube in 5 Jahren fast 3 Millionen Mal angeklickt, zahlreiche Medien im deutschsprachigen Raum berichteten davon. Ennemoser stellte noch 2 weitere Videos online, die den Fortschritt der Aufräumarbeiten zeigen, eines am 15. Februar...

... und eines einen Monat nach der Lawine am 10. März 2014.

stol/liz