Hilfe auf Augenhöhe für psychisch Kranke

Die Hilfe der ehemaligen Betroffenen soll Fachärzte darin unterstützen, die Sonne in das Leben der Patienten zurückzubringen.

Veronika Zelger aus Blumau ist eine der Betroffenen, sie war in psychologischen Einrichtungen in Südtirol und Innsbruck. Ähnlich auch Marianne Ilmer Ebnicher aus Bozen: Die Frauen sprechen heute ganz offen über die dunkle Zeit in ihrem Leben.

Die Krankheit zu akzeptieren und Hilfe anzunehmen, hat lange gedauert. Um anderen Betroffenen in einer ähnlichen Situation zu helfen, haben sie einen Lehrgang zur Genesungsbegleitung abgeschlossen und helfen nun Patienten auf Augenhöhe.

Das sei ein guter Ausgleich, meint auch die Psychiatrie-Primarin in Meran, Verena Perwanger, im Gespräch auf „Südtirol Heute“. Denn Ärzte würden zwar das theoretische Wissen mitbringen, aber es brauche oft auch die persönliche Betroffenheit als Unterstützung.

