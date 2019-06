Hitzealarm bei der SASA

In Bussen mit nicht funktionieren Klimaanlagen wurden am Donnerstag Temperaturen von über 40 Grad gemessen. - Foto: D

In Bussen mit nicht funktionieren Klimaanlagen wurden Temperaturen von über 40 Grad gemessen. In Bozen auf der Linie 10A sogar Spitzenwerte von 45 Grad. „Das sind keine Arbeitsbedingungen mehr und wir haben uns umgehend an die Arbeitsmedizin gewandt“, so Anita Perkmann, Generalsekretärin der FILT-GTV.

Die Gewerkschaft beanstandet bereits seit Jahren die regelmäßig im Sommer vorkommen Probleme. Um Fahrten nicht ausfallen zu lassen, ist die SASA gezwungen auch Busse mit nicht funktionierender Klimaanlagen einzusetzen. „Uns werden immer wieder Probleme mit den Bremsen, den Reifen, den Rampen für die Behinderte oder mit Stoßdämpfern gemeldet“, so Perkmann.

„Es wird nichts unternommen“

„Seit 2014 weisen wir auf Probleme mit den Klimaanlage hin, aber nichts großartiges wurde bisher unternommen. Auch die Zusicherung, dass mit Schulende und dem Sommerfahrplan alles bessere werden wird, ist nicht mehr glaubwürdig. Busse ohne Klimaanalage werden trotzdem eingesetzt und dies trotz unserer Proteste.“

Für die Transportgewerkschaft ist klar, dass „der Autobus das Arbeitsumfeld des Busfahrers ist und als solches hat Minimalstandard der Arbeitssicherheit zu entsprechen. Im Winter gehört die Heizung genauso dazu, wie im Sommer eine funktionierende Klimaanlage. Zudem handelt es sich um einen öffentlichen Dienst und wir wollen gar nicht daran denken was passieren könnte, wenn bei solchen Temperaturen einem Fahrer schlecht werden sollte.

„Wir fordern daher umgehend eine Dienstverordnung von Seiten der Direktion, dass Busse ohne funktionieren Klimaanlage nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Dies wurde auch einheitlich von allen Gewerkschaften gefordert“, betont Perkmann.

