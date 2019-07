Hitzewarnung für Bozen

3 Tage Hitzewarnung also für die Landeshauptstadt. Der heißeste Tag ist dabei der heutige Mittwoch mit schwülen 37 Grad. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin mitteilt, gibt es in den nächsten Tagen erhöhte Gewitterneigung. Deshalb kühlt es Richtung Wochenende ein paar Grad ab.

Das römische Gesundheitsministerium gibt für Bozen drei Tage lang die höchste Hitzewarnung. Der heißeste Tag ist dabei heute mit schwülen 37 Grad. In den nächsten Tagen erhöhte Gewitterneigung und deshalb kühlt es Richtung Wochenende ein paar Grad ab. pic.twitter.com/xzLYlJK4hX — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) July 24, 2019

Der Hitzepol des Landes war auch schon am Dienstag Bozen mit 36,6 Grad. Am Dienstagabend um 22 Uhr hatte es in der Landeshauptstadt noch 30 Grad. Im gesamten Etschtal gab es eine Tropennacht, die Temperaturen sanken die Temperaturen nicht unter 20 Grad.

stol