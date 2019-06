Hitzewelle im Anmarsch

Während es am morgigen Donnerstagvormittag noch weitestgehend sonnig bleibt und die Temperaturen bis auf 31 Grad klettern, bilden sich nachmittags zunehmend Quellwolken. Dabei sind, wie schon die vergangenen Tage, vereinzelte Gewitter und Regenschauer möglich. Auch am Freitag bleibt es sommerlich warm. Nur der Samstag soll laut Wettervorhersage regnerisch verlaufen bis die Temperaturen am Sonntag wieder Fahrt aufnehmen.

Höchstwerte in der kommenden Woche

Nächste Woche dann erwartet Südtirol die erste wahre Hitzewelle des Jahres. Ab Montag strömt zunehmend warme Luft aus Nordafrika über Spanien/Italien nach Mitteleuropa. Auch in Südtirol steigen die Temperaturen täglich an. Der Höchstwert von bis zu 35 Grad Celsius sei spätestens Mitte nächster Woche zu erwarten, so Landeswettermeteorologe Dieter Peterlin. Wie lange die Hitzewelle andauere, sei noch offen.

Nächste Woche #Hitzewelle. Ab Montag strömt zunehmend heiße Luft aus Nordafrika über Spanien/Italien nach Mitteleuropa. Auch bei uns werden die Temperaturen Tag für Tag steigen, spätestens Mitte der Woche 35°. Ob noch höher und wie lange die Hitze anhält ist derzeit noch offen. pic.twitter.com/dRUV14StIP — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 19. Juni 2019

Ein Ansturm auf Südtirols Freibäder ist also auch in den nächsten Tagen zu erwarten. Der Sommer ist nun in Südtirol endgültig angekommen.

stol/jno