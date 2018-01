Holocaust: Medaille in Gedenken an Deportierte überreicht

Am Samstag wurde die Medaille im Regierungspalast in Gedenken an all jene, die während des 2. Weltkriegs in KZ-Lager überführt wurden, in Anwesenheit des Bozner Bürgermeisters Renzo Caramaschi den Verwandten von Battista Massardi überreicht. Massardi war am 8. September 1943 in ein Lager bei München deportiert worden, wo er bis zum 1. Juni 1945 ausharren musste.

