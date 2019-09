Horrorcrash in Brixen: Todesopfer heißt Michael Markus Geiregger

Michael Markus Geiregger fuhr in seinem Toyota Yaris am Samstagabend gegen 19 Uhr alleine in Richtung Vahrn, während in einem weißen entgegenkommenden SUV der Marke Opel Grandland X 4 weitere Einheimische saßen.

Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte versuchten sofort Erste Hilfe zu leisten, doch für den 49-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er war bereits am Unfallort seinen Verletzungen erlegen.

3 der Insassen des anderen Wagens, 2 Kinder und ein Mann, kamen mit leichten Verletzungen bzw. einem Schock davon, die 47-jährige Fahrzeuglenkerin M.G. aus Villanders hatte weniger Glück. Sie musste nach der medizinischen Erstversorgung mit hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit und mit schweren Verletzungen ins Brixner Krankenhaus gebracht werden. (STOL hat berichtet) Sie soll sich auf dem Weg der Besserung befinden.

Die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Brixen und Vahrn standen bei dem schrecklichen Unfall mit mehreren Fahrzeugen – darunter ein schweres Rüstfahrzeug – zwei weiteren Rüstfahrzeugen sowie einem Kommando- und einem Tanklöschfahrzeug im Einsatz. Die Staatspolizei hat sofort die Ermittlungen eingeleitet und versucht den genauen Hergang des Unfalls herauszufinden.

