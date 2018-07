Hundstage gehen los: Hitze kommt

Pünktlich zu den sogenannten Hundstagen kehrt die Hitze in Südtirol zurück.

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Montag mitteilt, ist der heutige Montag Auftakt für die sogenannten „Hundstage“, die für gewöhnlich heißesten Tage des Sommers.

Lange Serie von heißen Sommertagen

Und tatsächlich beginnt mit dem heutigen ersten Hundstag eine lange Serie von heißen Sommertagen mit über 30 Grad. Kühler ist es am Montag noch im Norden Südtirols, doch auch dort wird es ab dem morgigen Dienstag wärmer. Der Hochsommer macht seinem Namen also in ganz Südtirol alle Ehre, die Temperaturen steigen jeden Tag auf über 30 Grad, die Gewittergefahr ist gering.

Guten Morgen. Ausblick auf die neue Woche: Hochsommer, zunehmend sonnig, jeden Tag ü30 Grad, wenige Gewitter, totale Mondfinsternis. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 23. Juli 2018

Das Wetter morgen

Ein kräftiges Hochdruckgebiet dehnt sich über ganz Mitteleuropa aus. In ganz Südtirol scheint die Sonne, im Tagesverlauf bilden sich meist nur harmlose Quellwolken. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 Grad und 34 Grad.

Der Hochdruckeinfluss bestimmt auch in den kommenden Tagen das Wetter in Südtirol. Der Sonnenschein überwiegt, die Gewitterneigung steigt nur leicht an und die Temperaturen bleiben hochsommerlich.

stol/vs