Illegale Einwanderung begünstigt: 2 Männer festgenommen

Der erste Einsatz erfolgte im Rahmen einer Kontrolle auf der A22 bei Sterzing. Die Polizeibeamten der Station Brenner hielten einen Pkw mit deutschem Kennzeichen an, in dem neben dem bundesdeutschen Fahrer 3 Pakistaner und ein Inder saßen - allesamt Asylwerber in Deutschland ohne gültige Einreisedokumente.

Der Fahrer wurde umgehend festgenommen und in das Gefängnis von Bozen abgeführt. Zudem wurden im Fahrzeug 10.000 Euro sichergestellt, die wohl als Entlohnung für den Schlepperdienst dienen sollten.

In Bozen vollstreckte eine Streife der Staatspolizei derweil einen europäischen Haftbefehl gegen einen 47-jährigen Asylwerber aus dem Iran. Dem in der Landeshauptstadt ansässigen Mann wird zur Last gelegt, die Einreise einiger seiner Staatsgenossen nach Deutschland gegen ein Entgelt von mehreren hundert Euro pro Person organisiert zu haben.

Der Mann wurde ebenfalls ins Gefängnis gebracht, wo er auf die Auslieferung nach Deutschland wartet.

stol