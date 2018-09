Im Wald statt Pilze Skelett gefunden

Es war am späten Sonntag Nachmittag, als bei den Carabinieri in Brixen der Notruf einging. Ein Spaziergänger, vermutlich war er im Wald oberhalb des Soldatenfriedhofes an der Gemeindegrenze zwischen Brixen und Vahrn auf der Suche nach Pilzen, hatte das Skelett eines Menschen gefunden.

Sofort eilten mehrere Streifenwagen, sowie die Spurensicherer der Carabinieri aus Bozen an den Fundort der menschlichen Überreste am Berghang westlich von Brixen.

D/em