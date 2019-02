Immer mehr Schüler an den Mittelschulen

Der Ausländeranteil ist in italienischen Schulen am höchsten. - Foto: shutterstock

Im Schuljahr 2018/19 besuchen insgesamt 17.421 Schüler (9128) und Schülerinnen (8293) eine der 89 Mittelschulen Südtirols. Das sind 84 mehr im Vergleich zum vorhergehenden Schuljahr. Dieser Zuwachs ist ausschließlich auf den Anstieg der Einschreibungen ausländischer Schüler, mit einem Plus von 115 zurückzuführen. Die Zahl der Schüler mit italienischer Staatsbürgerschaft ist hingegen um 31 Schüler gesunken.

71,5 Prozent der Schüler besuchen eine deutsche Mittelschule, fast 24 Prozent eine italienische und 4,5 Prozent eine ladinische Schule.

Die kulturelle Vielfalt an den Schulen hat zugenommen: So sind in diesem Schuljahr 2042 Schüler eingeschrieben, die nicht der italienischen Staatsbürgerschaft sind.

Ausländische Schüler kommen meist aus EU-Staaten

Das entspricht einem Anteil von 11,7 Prozent je 100 Eingeschriebene. Die ausländischen Schüler stammen größtenteils aus Europa, und zwar 40,4 Prozent aus europäischen Nicht-EU-Ländern und fast 14 Prozent aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

23,7 Prozent kommen aus Asien, 16,5 Prozent aus Afrika. Die am häufigsten vertretenen Staaten am den Südtiroler Mittelschulen sind Albanien mit 360 Schülern, Pakistan mit 210 und Marokko mit 199 Schülern. Kosovo ist mit 157 und Mazedonien mit 136 Schülern vertreten. 95 Mittelschüler gehören dem deutschen Kulturraum an.

Italienische Schulen haben die meisten Ausländer

Mit 24,4 ausländischen Schülern je 100 Eingeschriebene verzeichnen die Schulen mit italienischer Unterrichtssprache die höchste Ausländerquote. Demgegenüber beträgt sie an den Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache fast 8 Prozent und an den Mittelschulen der ladinischen Ortschaften 5,7 Prozent.

stol