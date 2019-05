Immer mehr ältere Menschen: Pflege als Kraftakt

Schon im Jahr 2030 wird jeder dritte Einwohner in Südtirol älter als 60 Jahre sein. Und der Anteil der über 75-Jährigen steigt ebenso rapide an, umfasst im Jahr 2026 bereits über 62.000 Südtiroler. Diese steigende Lebenserwartung wirkt sich massiv auf den Pflegebereich aus, immer mehr Senioren sind auf Betreuung und Hilfestellungen verschiedener Art angewiesen.

Man muss aber gar nicht in die nahe Zukunft blicken, denn schließlich hat der demografische Alterungsprozess mit all seinen Folgen schon längst begonnen. Derzeit sind rund 15.000 ältere Menschen pflegebedürftig (2,8 Prozent der Gesamtbevölkerung), davon werden an die 10.600 Menschen zu Hause betreut, während rund 4400 Menschen in Seniorenwohnheimen leben.

D/az