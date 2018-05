Immer noch keine Spur von Fabrizio Rocca

Am 14. Mai landete der Informatiker in Olbia. (STOL hat berichtet) „Er ist Student und hatte erst wenige Tage zuvor eine Mehrwertsteuernummer angefordert, um Aufträge annehmen zu können. Dieser in Porto Rotondo war sein erster“, erzählt Raffaella De Rosa, seine Mutter. Rocca sollte die Wifi-Anlage für das Hotel „Bouganville“ in Porto Rotondo an der Costa Smeralda aufbauen, am 17. Mai sollte er zurückfliegen. „Er hat mich am Montagabend angerufen. Er stand gerade vor dem Supermarkt, in dem er für 4 Tage eingekauft hatte“, sagt die Mutter.

Während des Gesprächs mit den „Dolomiten“ steht auch sie vor diesem Geschäft. Die Verkäuferin des Geschäfts war wohl die Letzte, die mit Fabrizio gesprochen hat. „Sie erzählte mir, dass er gut gelaunt war und dass er ihr von seinem Auftrag und seinem Studium erzählt habe“, sagt De Rosa. Am Telefon erzählte Rocca seiner Mutter, es sei alles in Ordnung, in einer Tagschicht habe er fast seinen Auftrag erfüllen können.

Nach Fabrizio gesucht wird auch im Meer. „Auf dem Festland gibt es Polizeisperren. Aber die nutzen wohl nichts, wenn man nicht aktiv sucht“, sagt Raffaella De Rosa. Sie hofft, dass die aktive Suche schnell wieder aufgenommen wird.

D/uli