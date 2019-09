In Brasilien lebender Bozner tot aufgefunden

Der verkohlte Leichnam des 41-Jährigen war am 25. August in Simões Filho bei Salvador entdeckt worden.

Wie der Online-Nachrichtendienst „La Voce di Bolzano“ am Dienstag in Bezug auf die brasilianische Tageszeitung „Correio“ berichtet, war Romania vor rund 17 Jahren nach Brasilien ausgewandert und lebte mit seiner Frau in deren Heimatort in Bahia, einem Bundesstaat in Brasilien. Die beiden haben laut „Alto Adige“ auch einen gemeinsamen Sohn.

Romania war zuletzt lebend am 24. August in einem Einkaufszentrum in Salvador gesehen worden, anschließend verschwand er spurlos. Erst vor wenigen Wochen hatte er seiner Heimat Bozen einen Besuch abgestattet.

stol